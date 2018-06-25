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8:15   25 Июня 2018
Весь мир

Министр обороны США посетит страны Индо-Тихоокеанского региона

Министр обороны США посетит страны Индо-Тихоокеанского региона

Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис 26-28 июня отправится в свою седьмую поездку в Индо-Тихоокеанский регион. Во время нее министр посетит Китай.

Визит Мэттиса подтвердили в минобороны Китая. Он не был в Поднебесной с 2014 года.

Начнется поездка с визита на Аляску 24 июня. После этого Мэттис поедет в Пекин. Там он проведет переговоры с некоторыми коллегами и чиновниками. Стороны обсудят вопросы, которые вызывают беспокойство, а также некоторые стратегические перспективы.

Далее Мэттис посетит Южную Корею, где встретится со своим коллегой Сон Ен Му.

Последним пунктом назначения станет Япония 29 июня. Там Мэттис тоже встретится с министром обороны страны Ицунори Онодэрой.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #пентагон #япония #политика #китай #мэттис
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