Министр обороны США посетит страны Индо-Тихоокеанского региона

Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис 26-28 июня отправится в свою седьмую поездку в Индо-Тихоокеанский регион. Во время нее министр посетит Китай.

Визит Мэттиса подтвердили в минобороны Китая. Он не был в Поднебесной с 2014 года.

Начнется поездка с визита на Аляску 24 июня. После этого Мэттис поедет в Пекин. Там он проведет переговоры с некоторыми коллегами и чиновниками. Стороны обсудят вопросы, которые вызывают беспокойство, а также некоторые стратегические перспективы.

Далее Мэттис посетит Южную Корею, где встретится со своим коллегой Сон Ен Му.

Последним пунктом назначения станет Япония 29 июня. Там Мэттис тоже встретится с министром обороны страны Ицунори Онодэрой.