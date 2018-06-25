Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Гидрометцентр зафиксировал в субботу в Москве рекордную температуру, сообщает специалист метеослужбы Марина Макарова.

В интервью ТАСС она заявила, что 33 градуса были зафиксированы на юге и востоке столицы. Средняя температура по столичному региону была от 28 до 33 градусов.

Таким образом, средняя суточная температура превысила климатическую норму на пять градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июня - тогда температура составляла 32 градуса.

Жаркая погода пришла в Москву после двухнедельной прохлады. Так, на прошлой неделе гремели грозы и прошли ливневые дожди с градом.