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 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

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7:54   25 Июня 2018
Россия

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Гидрометцентр зафиксировал в субботу в Москве рекордную температуру, сообщает специалист метеослужбы Марина Макарова.

В интервью ТАСС она заявила, что 33 градуса были зафиксированы на юге и востоке столицы. Средняя температура по столичному региону была от 28 до 33 градусов.

Таким образом, средняя суточная температура превысила климатическую норму на пять градусов.  Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июня - тогда температура составляла 32 градуса.

Жаркая погода пришла в Москву после двухнедельной прохлады. Так, на прошлой неделе гремели грозы и прошли ливневые дожди с градом.

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Автор: Олег Королев
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