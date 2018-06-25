В столичном метро самую популярную у иностранцев станцию

Столичное метро составило рейтинг самых популярных станций Московского метрополитена с англоговорящими кассирами.

Наибольшее число обращений было зафиксировано на «Площади Революции». На данной станции каждый день покупают билеты более трех тысяч туристов.

На втором месте оказалась «Лубянка» с 2,8 тысячами обращений ежедневно. На третьем - «Охотный Ряд» (около 2,4 тысячи).

В топ попали «Киевская» станция кольцевой линии (более 2,2 обращений), а также «Партизанская» и «Спортивная» (по 1,9 тысяч).

В пресс-службе метрополитена напоминают, что англоговорящие кассиры работают на 70 станциях. Кассовые окна с ними обозначены стикерами We speak English.