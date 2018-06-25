МЧС предупреждает жителей Москвы о сильном ветре в понедельник

Спасатели предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о порывах до десяти метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается до плюс 25 градусов, отсутствие осадков и переменная облачность. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Также отмечается, что в ночь на понедельник ожидается похолодает до плюс 12-14 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, на улице будет облачно с небольшими прояснениями.

В МЧС отмечают, что на текущий момент метеорологических явлений в Москве не ожидается.