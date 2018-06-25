Мы в соц.сетях:
Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

 СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны

СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны
Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

Водоснабжение в Барнауле восстановлено после шторма

 Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве

Рекордную жару зафиксировали 23 июня в Москве
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

 СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны

СМИ КНДР не стали критиковать США в годовщину начала Корейской войны
7:08   25 Июня 2018
Весь мир

В Гватемале в районе извержения вулкана нашли тела восьми погибших

В Гватемале в районе извержения вулкана нашли тела восьми погибших

В районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале найдены тела восьми человек, сообщает Национальная гражданская полиция республики.

Четвертого июня в стране произошло извержение вулкана Фуэго. В результате инцидента погибли 109 человек. Без вести пропавшими числятся более двухсот.

На своей странице в Twitter ведомство уведомляет, что полицейские Эскуинтлы оказывают содействие в перемещении останков восьми человек, которые ранее числились пропавшими без вести. Погибших нашли в районе Сан-Мигель-Лос-Лотес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#извержение #вулкан #гватемала
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

 Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников