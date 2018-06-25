В Гватемале в районе извержения вулкана нашли тела восьми погибших
В районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале найдены тела восьми человек, сообщает Национальная гражданская полиция республики.
Четвертого июня в стране произошло извержение вулкана Фуэго. В результате инцидента погибли 109 человек. Без вести пропавшими числятся более двухсот.
На своей странице в Twitter ведомство уведомляет, что полицейские Эскуинтлы оказывают содействие в перемещении останков восьми человек, которые ранее числились пропавшими без вести. Погибших нашли в районе Сан-Мигель-Лос-Лотес.