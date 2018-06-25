Экипажи двух вертолетов вернулись в РФ после выполнения задач в Сирии

Боевые машины и экипажи двух вертолетов доставлены из Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром в России были доставлены два вертолета Ка-52. Экипажи воздушных судов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в САР.

По информации российского военного ведомства, накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами и загружены в грузовой самолет Ан-124 «Руслан».

Подчеркивается, что пилоты вертолетов и боевые машины возвратились на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.