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Экипажи двух вертолетов вернулись в РФ после выполнения задач в Сирии

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Экипажи двух вертолетов вернулись в РФ после выполнения задач в Сирии

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6:45   25 Июня 2018
Россия

Экипажи двух вертолетов вернулись в РФ после выполнения задач в Сирии

Экипажи двух вертолетов вернулись в РФ после выполнения задач в Сирии

Боевые машины и экипажи двух вертолетов доставлены из Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром в России были доставлены два вертолета Ка-52. Экипажи воздушных судов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в САР.

По информации российского военного ведомства, накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами и загружены в грузовой самолет Ан-124 «Руслан».

Подчеркивается, что пилоты вертолетов и боевые машины возвратились на аэродромы базирования  в пунктах постоянной дислокации.

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Автор: Олег Королев
#сирия #транспортировка #российские войска
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