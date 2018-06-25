На востоке Китая автопогрузчик въехал в толпу людей

В китайской провинции Шаньдун мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщает полиция КНР.

Инцидент произошел в 7:20 в городе Яньтай. В районе Чжифу мужчина, двигаясь на вилочном автопогрузчике, въехал в одну из конечных станций общественного транспорта.

В результате инцидента один человек погиб от полученных травм, еще более десятка пострадали. Были повреждены автомобили, расположенные поблизости.

Подозреваемый - 45-летний житель провинции Хэйлунцзян. Мотивы его поступка устанавливаются правоохранителями, ведется расследование произошедшего.