Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Средняя пенсия в следующем году может вырасти до 15,4 тысячи рублей в случае принятия изменений в пенсионном законодательстве, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В интервью газете Топилин сообщил, что к концу текущего ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей.

Министр отметил, что прибавка на тысячу рублей - в среднегодовом выражении с учетом индексаций в феврале и апреле.

Глава Минтруда также заявил, что пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше, если исходить из медианных значений.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения станут поэтапными и начнутся со следующего года.