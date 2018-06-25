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5:29   25 Июня 2018
Весь мир

Вице-президент Зимбабве назвал взрыв во время митинга терактом

Вице-президент Зимбабве назвал взрыв во время митинга терактом

Зимбабвийский вице-президент Константино Чивенга назвал терактом субботний взрыв на стадионе, сообщает местное издание Herald.

Взрыв произошел в городе Булавайо, на стадионе White City Stadium во время предвыборного митинга действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы.

Президент не пострадал, он был успешно эвакуирован. Ранения получили полицейские и чиновники. Число пострадавших достигло 49 человек.

Чивенго заявил, что произошедший акт терроризма, как и что-либо другое, не остановит выборы в Зимбабве.

В конце ноября минувшего года 93-летний Роберт Мугабе под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF ушел в отставку с поста президента. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва будет находиться на должности главы государства до выборов 30 июля.

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Автор: Олег Королев
#зибабве #взрыв на стадионе
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