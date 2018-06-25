СМИ: Трамп введен новые торговые ограничения против Китая

Американский лидер Дональд Трамп намерен запретить китайским компаниям инвестировать в американские технологические фирмы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, целью данных ограничительных мер стало желание помешать КНР продвигаться в выполнении планов, обнародованных в докладе «Сделано в Китае 2025».

Согласно докладу, Китай намерен стать мировым лидером в десяти широких областях технологий, включая IT-сферу, аэрокосмическую отрасль, электромобили и биотехнологии.

В свою очередь американский Минфин которые не позволят китайским фирмам покупать компании, связанные со значимыми для промышленности технологиями.

Также Совет национальной безопасности США и Минторг США готовят план расширенного контроля за экспортом, который запретит данные технологии отправлять в Китай.