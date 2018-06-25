Мы в соц.сетях:
Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
Вице-президент Зимбабве назвал взрыв во время митинга терактом

Вице-президент Зимбабве назвал взрыв во время митинга терактом

 СМИ: Трамп введен новые торговые ограничения против Китая

СМИ: Трамп введен новые торговые ограничения против Китая
Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
Вице-президент Зимбабве назвал взрыв во время митинга терактом

Вице-президент Зимбабве назвал взрыв во время митинга терактом

 СМИ: Трамп введен новые торговые ограничения против Китая

СМИ: Трамп введен новые торговые ограничения против Китая
4:46   25 Июня 2018
Россия

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о нецелесообразности введения квот для пожилых граждан в рамках изменений в пенсионном законодательстве.

Глава Минтруда в интервью «Известиям» рассказал, что на данный момент квоты на рабочие места есть только для инвалидов. По его мнению, введение возрастных квот нецелесообразно. Топилин предположит, что данные меры также могут подтолкнуть работодателя обходить механизм.

Министр отметил, что речи о массовых увольнениях не будет. По его словам, сохранение компетенции является ключевым фактором, поэтому люди 60-65 лет конкурентны на рынке труда.

Топилин заявил, что Минтруд ведет диалог с объединениями работодателей по данному вопросу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пенсии #топилин #квоты #минтруд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

 Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев