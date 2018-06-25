Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о нецелесообразности введения квот для пожилых граждан в рамках изменений в пенсионном законодательстве.

Глава Минтруда в интервью «Известиям» рассказал, что на данный момент квоты на рабочие места есть только для инвалидов. По его мнению, введение возрастных квот нецелесообразно. Топилин предположит, что данные меры также могут подтолкнуть работодателя обходить механизм.

Министр отметил, что речи о массовых увольнениях не будет. По его словам, сохранение компетенции является ключевым фактором, поэтому люди 60-65 лет конкурентны на рынке труда.

Топилин заявил, что Минтруд ведет диалог с объединениями работодателей по данному вопросу.