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4:30   25 Июня 2018
Весь мир

Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку

Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге  после победы на выборах пообещал работать днем и ночью.

Эрдоган поблагодарил каждого гражданина, который пришел на выборы, а также выразил благодарность всем кандидатам и их помощникам.

Глава государства рассказал, что страна завершила подготовку к переходу на президентскую систему. Эрдоган сообщил, что после того, как определиться с министрами и аппаратом, примется работать ночью и днем.

Ранее СМИ сообщили, что во время митинга сторонников президента ребенок застрял ногой в автоматическом заграждении около резиденции Эрдогана. Турецкий лидер рассказал, что посетил больницу, где находится ребенок, где пообщался с докторами.

Также Эрдоган напомнил, что в 2016 году в стране была предотвращена попытка госпереворота. Он поблагодарил сторонников за «спасение страны из лап путчистов».

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Автор: Олег Королев
#выборы #турция #эрдоган
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