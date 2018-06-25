Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге после победы на выборах пообещал работать днем и ночью.

Эрдоган поблагодарил каждого гражданина, который пришел на выборы, а также выразил благодарность всем кандидатам и их помощникам.

Глава государства рассказал, что страна завершила подготовку к переходу на президентскую систему. Эрдоган сообщил, что после того, как определиться с министрами и аппаратом, примется работать ночью и днем.

Ранее СМИ сообщили, что во время митинга сторонников президента ребенок застрял ногой в автоматическом заграждении около резиденции Эрдогана. Турецкий лидер рассказал, что посетил больницу, где находится ребенок, где пообщался с докторами.

Также Эрдоган напомнил, что в 2016 году в стране была предотвращена попытка госпереворота. Он поблагодарил сторонников за «спасение страны из лап путчистов».