Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ответила на заявления президента Литвы Дале Грибаускайте о России.

Накануне Грибаускайте в интервью Spiegel заявила о готовности защищаться в случае военного «вторжения» России. Она заявила, что Запад «слишком мягок» к Москве.

Депутат назвала позицию президента Литвы фальшивой игрой, не имеющей общего с безопасностью и международным правом. Яровая посоветовала Грибаускайте «подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению».

Политик заявила, если говорить в рамках риторики Грибаускайте, то ей, как президенту, не нужно «отравлять душу и сердце народа Литвы черной ложью и русофобией» и вместо этого задействовать «совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению».

Также вице-спикер подчеркнула, что Россия дорожит миром и дружбой, и никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма.