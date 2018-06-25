В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

При крушении самолета с иностранцами в Гвинее погибли четыре человека, сообщает портал Guineematin.

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Инцидент произошел в воскресенье, в префектуре Киндия.

На борту находились два пилота и два бортмеханика, а также польские и немецкие граждане.

На данный момент сформирована спецкомиссия для расследования причин.

В пятницу при крушении американского военного самолета погиб пилот. A-29 Super Tucano ВВС США упал в Нью-Мексико неподалеку от авиабазы Holloman. Один пилот при крушении получил ранения, судьба второго была неизвестна до воскресенья.