Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Руководитель Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен объявил об абсолютной победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства.

Согласно результатам обработки 97,7 процента бюллетеней, Эрдоган получил абсолютное большинство голосов.

Гювен также сообщил, что десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия национального движения, Партия демократии народов и Хорошая партия.

Окончательные итоги выборов будут подведены в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.