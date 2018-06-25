Мы в соц.сетях:
Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

 Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах
Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ
В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины
В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

 Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах
3:13   25 Июня 2018
Весь мир

Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава избиркома Турции заявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Руководитель Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен объявил об абсолютной победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства.

Согласно результатам обработки 97,7 процента бюллетеней, Эрдоган получил  абсолютное большинство голосов.

Гювен также сообщил, что десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия национального движения, Партия демократии народов и Хорошая партия.

Окончательные итоги выборов будут подведены в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#выборы #турция #эрдоган #избирком
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

 Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев