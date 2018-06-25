Береговая охрана Ливии спасла более 450 мигрантов

Береговая охрана Ливии спасла у западного побережья страны 458 мигрантов, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема.

Сотрудники береговой охраны во время первой операции во воскресенье спасли 361 мигранта на двух резиновых лодках, в 53 километрах от побережья города Эль-Хомс.

В ходе второй операции у побережья города Злитан были спасены 97 мигрантов.

Спасенных доставили на военно-морскую базу в ливийской столице, а после перевели в центр приема мигрантов. В числе спасенных - 70 детей.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших в прошлом году в Европу по Средиземному морю мигрантов превысило 171 тысячу человек. В пути погибли более трех тысяч человек.