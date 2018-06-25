В центре Одессы при взрыве автомобиля пострадал мужчина

Сотрудники одесской полиции расследуют произошедший в ночь на понедельник взрыв, сообщает областное управление Нацполиции Украины.

Легковушка взорвался в Приморском районе Одессы, на улице Троицкой. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля. В результате инцидента пострадал 25-летний местный житель.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что инцидент произошел около полуночи. Пострадавшим оказался руководитель охранной фирмы «Самсон» Андрей Бабенко. Очевидцы сообщают, что в момент взрыва он вместе с семьей заходил домой.

На опубликованных фотографиях с места инцидента видно, что от взрывной волны повреждения получил фасад здания, возле которого его оставили.