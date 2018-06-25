В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

Около трех десятков служащих мексиканской полиции были задержаны по подозрению в причастности к убийству кандидата в мэры муниципалитета Окампо.

Портал Universal. сообщает, что претендент на пост градоначальника от Партии демократической революции Фернандо Анхелес Хуарес был убит в четверг. Вооруженные злоумышленники подъехали ранним утром и обстреляли кандидата.

В числе задержанных - глава муниципальной полиции, который накануне при попытке доставить его на допрос устроил стрельбу. Задержания проводили сотрудники министерства общественной безопасности штата Мичоакан. Подозреваемых доставили в городе Морелия для дальнейших разбирательств.

По состоянию на 9 июня во время предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков, 28 из которых готовились стать кандидатами и еще 14 были зарегистрированы.