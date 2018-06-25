Мы в соц.сетях:
Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек
Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет
В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

 Трамп призвал все государства избавиться от торговых пошлин

Трамп призвал все государства избавиться от торговых пошлин
Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек
Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет
В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

 Трамп призвал все государства избавиться от торговых пошлин

Трамп призвал все государства избавиться от торговых пошлин
2:19   25 Июня 2018
Весь мир

В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

В Мексике задержали 30 полицейских по делу об убийстве мэра

Около трех десятков служащих мексиканской полиции были задержаны по подозрению в причастности к убийству кандидата в мэры муниципалитета Окампо.

Портал Universal. сообщает, что претендент на пост градоначальника от Партии демократической революции Фернандо Анхелес Хуарес был убит в четверг. Вооруженные злоумышленники подъехали ранним утром и обстреляли кандидата.

В числе задержанных - глава муниципальной полиции, который накануне при попытке доставить его на допрос устроил стрельбу. Задержания проводили сотрудники министерства общественной безопасности штата Мичоакан. Подозреваемых доставили в городе Морелия для дальнейших разбирательств.

По состоянию на 9 июня во время предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков, 28 из которых готовились стать кандидатами и еще 14 были зарегистрированы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мексика #убийства мэров #выборы в мексике
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

 Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы