Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Власти Украины довели реформами страну до обнищания, заявил украинский депутат Вадим Рабинович.

По словам политика, впервые две трети жителей страны не планируют отпуск в текущем году. Рабинович отметил, что даже в «обхаянном» коммунизме у украинцев был месяц отпуска.

Нардеп считает, что в случае, если большая часть людей не планируют отпуск, значит страну власти довели до обнищания. Он также подчеркнул, что ни на одном рынке не видно снижения стоимости товаров.

Также политик усомнился в заявлениях министра социальной политики Украины о том, что уровень зарплаты в стране является самым низким в Европе из-за теневой занятости.