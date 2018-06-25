Трамп призвал все государства избавиться от торговых пошлин

Американский президент Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми санкциями против тех стран, которые не избавятся от торговых барьеров.

Трамп на своей странице в Twitter заявил, что что США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на импортируемые товары, убрали данные пошлины и барьеры.

По его словам, в противном случае данные государства могут столкнутся с «большими, чем просто ответными мерами».

Президент США заявил, что торговля должна перестать быть «улицей с односторонним движением» и стать более справедливой.

Ранее Трамп пригрозил ввести двадцатипроцентные пошлины на все машины, импортируемые в США из ЕС.