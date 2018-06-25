Во Франции задержали 10 подозреваемых в подготовке нападений на мусульман

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.