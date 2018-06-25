Во Франции задержали 10 подозреваемых в подготовке нападений на мусульман
Антитеррористические службы Франции задержали десятерых ультраправых радикалов, планировавших атаки на мусульман.
Об этом сообщает агентство France Info со ссылкой на близкие к следствию источники.
Задержания проходили в субботу в различных регионах страны. Подозреваемых арестовали в воскресенье.
Правоохранители изъяли около 20 единиц огнестрельного оружия.
В минувшую среду во французском городе Тур задержали мужчину, который намеревался порезать прохожих с ножом, а также попытался сбросить одного человека с моста.