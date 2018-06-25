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Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

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 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек
Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

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1:22   25 Июня 2018
Весь мир

Во Франции задержали 10 подозреваемых в подготовке нападений на мусульман

Во Франции задержали 10 подозреваемых в подготовке нападений на мусульман

Антитеррористические службы Франции задержали десятерых ультраправых радикалов, планировавших атаки на мусульман.

Об этом сообщает агентство France Info со ссылкой на близкие к следствию источники.

Задержания проходили в субботу в различных регионах страны. Подозреваемых арестовали в воскресенье.

Правоохранители изъяли около 20 единиц огнестрельного оружия.

В минувшую среду во французском городе Тур задержали мужчину, который намеревался порезать прохожих с ножом, а также попытался сбросить одного человека с моста.

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Автор: Олег Королев
#франция #нападения на мусульман
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