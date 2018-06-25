СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

Украинские спецслужбы в Кировоградской области выявили предприятие, экспортировавшее в Россию химическое вещество, используемое в производстве военной техники.

Пресс-служба СБУ сообщает, что частное предприятие экспортировало сплав монокристаллического арсенида галлия в виде слитков в адрес российского предприятия, которое использовалось в качестве посредника.

Спецслужба утверждает, что химическое вещество затем переправлялось в одно из российских конструкторских бюро приборостроения, которое занималось созданием модернизированного блока радиолокатора.

Данный прибор используется в производстве ЗРК «Бук» и ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который находился вооружении российской армии, а также якобы используется в ДНР и ЛНР.

На основании полученных сведений СНБО Украины решило применить санкции в отношении российского предприятия и прекратить торговые операции, а также остановить действие торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ.