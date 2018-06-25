Премьер Венгрии первым поздравил Эрдогана с переизбранием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил в воскресенье вечером действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства.

Соответствующую информацию приводят турецкие СМИ.

Отмечается, что Орбан оказался первым руководителем страны-члена Европейского союза, который поздравил вновь избранного президента Турции с победой.

После обработки 81,37% бюллетеней Эрдоган сохраняет первенство на президентских выборах в стране, набрав 54,18% голосов граждан. Об этом сообщает в воскресенье новостное агентство «Анадолу». Его основной соперник на этих выборах - кандидат от «Республиканской народной партии» Мухаррем Индже пока получил 29,93% голосов. Ни одному из остальных четырех кандидатов на президентское кресло не удалось преодолеть отметку в 10%.

Таким образом действующий президент турецкого государства близок к победе уже в первом туре.