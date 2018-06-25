После взрыва на митинге в Эфиопии задержали 30 человек

Полиция Эфиопии задержала 30 человек после взрыва на акции в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда. В результате пострадали более 150 человек.

Об этом в воскресенье сообщает издание Borkena со ссылкой на данные местного правительства.

Накануне в ходе демонстрации в поддержку премьера Абия Ахмеда в столице прогремел взрыв. Согласно данным организатора мероприятия, граната бросили в сторону трибуны, где выступал политик. Сам премьер не пострадал, однако результате взрыва погибли два человека, еще 156 получили травмы.

По информации издания, к утру понедельника количество задержанных в связи со взрывом возросло до 30. Местным стражам порядка, в том числе, удалось задержать ряд лиц по подозрению в создании «пробелов в обеспечении безопасности».