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 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек
СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

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 После взрыва на митинге в Эфиопии задержали 30 человек

После взрыва на митинге в Эфиопии задержали 30 человек
0:36   25 Июня 2018
Весь мир

После взрыва на митинге в Эфиопии задержали 30 человек

После взрыва на митинге в Эфиопии задержали 30 человек

Полиция Эфиопии задержала 30 человек после взрыва на акции в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда. В результате пострадали более 150 человек.

Об этом в воскресенье сообщает издание Borkena со ссылкой на данные местного правительства.

Накануне в ходе демонстрации в поддержку премьера Абия Ахмеда в столице прогремел взрыв. Согласно данным организатора мероприятия, граната бросили в сторону трибуны, где выступал политик. Сам премьер не пострадал, однако результате взрыва погибли два человека, еще 156 получили травмы.

По информации издания, к утру понедельника количество задержанных в связи со взрывом возросло до 30. Местным стражам порядка, в том числе, удалось задержать ряд лиц по подозрению в создании «пробелов в обеспечении безопасности».

 

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #взрыв #весь мир #задержания #эфиопия
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