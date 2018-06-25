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 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

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СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

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 Лидер группы «Океан Эльзы» выступил против украинских властей

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0:44   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Лидер группы «Океан Эльзы» выступил против украинских властей

Лидер группы «Океан Эльзы» выступил против украинских властей

Украинский музыкант, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев выступить против существующей политической системы в стране.

На выпуске студентов Украинской академии лидерства певец заявил, что существующую на Украине систему наиболее характеризует слово «страх».

По его мнению, система боится всего: избирателей, проиграть выборы, потерять украденные деньги, МВФ, Всемирного банка, а также США, России, Китая и ЕС.

Вакарчук отметил, что более всего она боится молодых образованных людей. Он призвал выпускников стать охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией.

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Автор: Олег Королев
#украина #океан эльзы #святослав вакарчук
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