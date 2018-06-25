Лидер группы «Океан Эльзы» выступил против украинских властей

Украинский музыкант, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев выступить против существующей политической системы в стране.

На выпуске студентов Украинской академии лидерства певец заявил, что существующую на Украине систему наиболее характеризует слово «страх».

По его мнению, система боится всего: избирателей, проиграть выборы, потерять украденные деньги, МВФ, Всемирного банка, а также США, России, Китая и ЕС.

Вакарчук отметил, что более всего она боится молодых образованных людей. Он призвал выпускников стать охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией.