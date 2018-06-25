Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев проведет заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Отмечается, что заседание будет посвящено вопросам развития единого кампуса вуза, а также деятельность ассоциации выпускников университета.

Помимо Медведева, в заседании примут участие глава Министерства юстиции России Александр Коновалов, Глава Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова, президент СПбГУ Людмила Вербицкая, а также представители бизнеса.