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0:22   25 Июня 2018
Весь мир

Министр иностранных дел Венгрии попросил Украину «оставить венгров в покое»

Министр иностранных дел Венгрии попросил Украину «оставить венгров в покое»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинские власти оставить венгров в покое.

Министр заявил, что Будапешт поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, однако конфликт с Россией не может стать оправданием нарушения прав этнических венгров.

Также он выразил надежду, что отношения обеих стран восстановятся до уровня, на котором они находились до принятия закона об образовании в сентябре минувшего года.

Сийярто заявил, что понимает беспокойство украинской стороны по поводу сепаратистских настроений на территориях Украины, где проживают этнические венгры.

Сийярто отметил, что Венгрия была самым последовательным сторонником введения безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, а также выразил надежду на продолжение переговоров по об образовании в следующем месяце.

Ранее министры иностранных дел Венгрии и Украины  провели консультации по закону об образовании.

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Автор: Олег Королев
#украина #венгрия #сийярто #закон об образовании
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