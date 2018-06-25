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Премьер РФ проведет заседание попечительского совета СПбГУ

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 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек
СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

СБУ раскрыла частное предприятие, поставлявшее в Россию сплав для ракет

 Лидер группы «Океан Эльзы» выступил против украинских властей

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0:10   25 Июня 2018
Весь мир

Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах

Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах

Действующий глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост главы государства по результатам прошедших в воскресенье президентских и парламентских выборов.

Трансляцию его выступления в Стамбуле в воскресенье вечером провел телеканал NTV. Кроме того, вновь избранный президент Турции отметил высокую явку граждан на выборах, которая составила примерно 90 процентов. По словам политика, сложившаяся в стране ситуация является показателем и уроком демократии для государства.

Согласно тогам подсчета 95 процентов бюллетеней, на выборах президента Турции лидирует Эрдоган. За него отдали свои голоса около 53 процентов избирателей, основной соперник действующего президента страны Мухаррем Индже набирает почти 31 процент.  

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #турция #эрдоган #политика #весь мир
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