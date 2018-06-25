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 Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

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0:01   25 Июня 2018
Весь мир

Сборная Колумбии одержала победу над Польшей со счетом 3:0

Сборная Колумбии одержала победу над Польшей со счетом 3:0

Национальная команда Колумбии разгромила команду Польши в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы H, проходившая в воскресенье вечером в Казани, завершилась со счетом 3:0. У сборной Колумбии голы в ворота поляков забили Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Лучшим игроком этого матча признан полузащитник Хамес Родригес.

Проигрыш стал вторым подряд для команды Польши. Поражение лишило польскую сборную последнего шанса на выход в плей-офф турнира. Колумбийцы же к этому моменту занимают третье место в группе с тремя очками в активе. Лидерующие позиции в группе у Японии и Сенегала, у них по четыре очка.

На матче присутствовали почти 43 тысячи фанатов, установив новый рекорд посещаемости «Казань Арены».

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Автор: Алла Ларионова
#польша #спорт #общество #мадагаскар #чм - 2018
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