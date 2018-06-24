Число погибших при взрыве в Заинске выросло до двух человек

Женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице Татарстана после взрыва газа в жилом доме в Заинске в пятницу, скончалась в воскресенье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава. Таким образом, число жертв возросло до двух.

Согласно информации регионального ГУМЧС, в 17.15 (по московскому времени) в пятницу поступило сообщение о хлопке газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Никифорова, 71, в Заинске. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что взрыв произошел в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде.

По причине взрыва обрушились крыша и фасад дома. Пострадали 10 человек, в числе которых ребенок. Один из умер в больнице спустя несколько часов.

Троих пострадавших, в том числе восьмилетнюю девочку, вертолетом переправили в Казань на лечение.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».