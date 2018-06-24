Нарушений на выборах в Турции наблюдателями не выявлено

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Турции, которые прошли в воскресенье, не выявила серьезных нарушений.

Соответствующее заявление сделал член делегации, депутат Государственной думы РФ Артем Туров. Он отметил, что в день выборов с коллегами из российской нижней палаты, которые представляют делегацию ПА ОБСЕ, посетили 11 избирательных участков в Анкаре, начиная с самого открытия до подсчетов результатов.

Как отметил Туров, выборы проходили прозрачно и открыто в соответствии с действующими законами. Кроме того, российский депутат сообщил о высокой явке избирателей в Турции. Члены избирательной комиссии, по его словам, относились к наблюдателям доброжелательно и оказывали поддержку.