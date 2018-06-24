Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил действующему турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану .

В ходе телефонной беседы политик поздравил турецкого коллегу с уверенной победой на воскресных президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Напомним, Эрдоган лидирует на выборах турецкого лидера с 55,1% по результатам обработки 70% бюллетеней. Главный соперник президента страны Мухаррем Индже пока набирает 29,4%. Пресс-слуба Алиева подчеркивает, что под руководством Эрдогана Турция еще более развилась, достигла больших успехов в экономике, а также заработала вес на международной арене. По информации пресс-службы Алиева, Эрдоган поблагодарил азербайджанского главу за поздравление.