Мы в соц.сетях:
Трехлетний ребенок выпал из окна в Москве

Трехлетний ребенок выпал из окна в Москве

 Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни

Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Эрдоган лидирует на выборах главы Турции

Эрдоган лидирует на выборах главы Турции

 Центры защиты мигрантов могут появиться в ряде европейских стран

Центры защиты мигрантов могут появиться в ряде европейских стран
Трехлетний ребенок выпал из окна в Москве

Трехлетний ребенок выпал из окна в Москве

 Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни

Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Эрдоган лидирует на выборах главы Турции

Эрдоган лидирует на выборах главы Турции

 Центры защиты мигрантов могут появиться в ряде европейских стран

Центры защиты мигрантов могут появиться в ряде европейских стран
21:13   24 Июня 2018
Россия

Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни

Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни

Рамзан Кадыров решил представить парламенту Чечни мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении на пост главы правительства республики.

Кроме того, глава региона внес кандидатуру председателя счетной палаты республики Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера. Об этом Кадыров написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вышеперечисленные кандидаты имеют большой опыт работы на руководящих должностях. Кроме того, Кадыров выразил уверенность, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #кадыров #политика #чечня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.
18:38   24 Июня 2018
Милонову не разрешили завести рысь Россия

Милонову не разрешили завести рысь

18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Самое читаемое
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа