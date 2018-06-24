Кадыров предложил кандидатуру мэра грозного на пост главы парламента Чечни

Рамзан Кадыров решил представить парламенту Чечни мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении на пост главы правительства республики.

Кроме того, глава региона внес кандидатуру председателя счетной палаты республики Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера. Об этом Кадыров написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вышеперечисленные кандидаты имеют большой опыт работы на руководящих должностях. Кроме того, Кадыров выразил уверенность, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач.