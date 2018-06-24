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21:03   24 Июня 2018
Весь мир

Эрдоган лидирует на выборах главы Турции

Эрдоган лидирует на выборах главы Турции

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства по результатам обработки 70% бюллетеней.

Об этом в воскресенье вечером сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган, который представляет правящую Партию справедливости и развития, к настоящему времени набирает примерно 55% голосов избирателей, в то время как его основной соперник Мухаррем Индже, баллотирующийся от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, более 29%.

Приимущество Эрдогана над Индже растет по мере подсчета голосов. Мераль Акшенер (Хорошая партия) пока смог набрать 7%, Селахаттин Демирташ (Партия демократии народов)  — более 6%, Темель Карамоллаоглу (Партия счастья) и Догу Перинчек («Родина»)  — менее 1%.

 

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #турция #эрдоган #подсчет голосов
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