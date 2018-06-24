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19:42   24 Июня 2018
Весь мир

Центры защиты мигрантов могут появиться в ряде европейских стран

Центры защиты мигрантов могут появиться в ряде европейских стран

Итальянские власти призывают создать центры международной защиты направляющихся в Европу мигрантов на территории стран транзита.

Об этом сообщается в стратегии по миграционной политике, которую премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил на тематической встрече в Брюсселе. Глава итальянского правительства рассказал журналистам по прибытии на неформальный саммит, что его страна подготовила документ «Европейская многоуровневая стратегия по миграции». Он, по словам Конте, основан на новой парадигме решения миграционных проблем в Европейском союзе. В документе отмечается важность совместной ответственности всех стран-членов ЕС за крушения лодок с мигрантами, которые пытаются добраться по воде до европейских стран.

Соответствующий документ со ссылкой на правительственный дворец Киджи распространили в воскресенье итальянские средства массовой информации.

 

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Автор: Алла Ларионова
#евросоюз #италия #весь мир #миграционная политика
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