Моторная лодка на полном ходу врезалась в причал в Перми

Моторная лодка столкнулась с причалом «Пермь-1» в акватории реки Камы.

Соответствующие данные появились в воскресенье на сайте уральского управления СК РФ по транспорту. Отмечается, что двое мужчин плыли на моторной лодке «Казанка-М» по водоему. По причине неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и повернула в сторону берега. Мужчины на ходу выпрыгнули в воду, а судно на полном ходу врезалось в причал.

По факту аварии проводится доследственная проверка. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. Как отмечает ведомство, один из пассажиров лодки смог доплыть до берега, а второй утонул.