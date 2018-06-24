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Моторная лодка на полном ходу врезалась в причал в Перми

Моторная лодка на полном ходу врезалась в причал в Перми

 Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля
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19:30   24 Июня 2018
Россия

Моторная лодка на полном ходу врезалась в причал в Перми

Моторная лодка на полном ходу врезалась в причал в Перми

Моторная лодка столкнулась с причалом «Пермь-1» в акватории реки Камы.

Соответствующие данные появились в воскресенье на сайте уральского управления СК РФ по транспорту. Отмечается, что двое мужчин плыли на моторной лодке «Казанка-М» по водоему. По причине неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и повернула в сторону берега. Мужчины на ходу выпрыгнули в воду, а судно на полном ходу врезалось в причал.

По факту аварии проводится доследственная проверка. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. Как отмечает ведомство, один из пассажиров лодки смог доплыть до берега, а второй утонул.

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Автор: Алла Ларионова
#авария #происшествия #лодка #пермь #кама
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