Асад подписал указ о проведении муниципальных выборов в Сирии

Выборы в местные органы власти республики пройдут 16 сентября, передает в воскресенье агенство SANA.

Президент Сирии Башар Асад возглавляет страну с 2000 года. Последние президентские выборы в республике проводились в 2014 году. Тогда его кандидатуру поддержали, согласно официальным данным, 88,7% избирателей. В следующий раз сирийцы выберут лидера в 2021 году.

Тем временем в мире идут обсуждения по формированию сирийского Конституционного комитета, который выработает рекомендации по изменениям в конституцию Сирии. Вначале все предложения должны получить одобрение нового Конгресса (Национального диалога), который пройдет в Сочи. Затем их должно одобрить сирийское правительство.