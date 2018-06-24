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 Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

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18:53   24 Июня 2018
Весь мир

Асад подписал указ о проведении муниципальных выборов в Сирии

Асад подписал указ о проведении муниципальных выборов в Сирии

Выборы в местные органы власти республики пройдут 16 сентября, передает в воскресенье агенство SANA.

Президент Сирии Башар Асад возглавляет страну с 2000 года. Последние президентские выборы в республике проводились в 2014 году. Тогда его кандидатуру поддержали, согласно официальным данным, 88,7% избирателей. В следующий раз сирийцы выберут лидера в 2021 году.

Тем временем в мире идут обсуждения по формированию сирийского Конституционного комитета, который выработает рекомендации по изменениям в конституцию Сирии. Вначале все предложения должны получить одобрение нового Конгресса (Национального диалога), который пройдет в Сочи. Затем их должно одобрить сирийское правительство.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #асад #политика #весь мир #муниципальные выборы
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