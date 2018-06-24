Второй пилот упавшего в Нью-Мексико военного самолета погиб

До сих пор его судьба оставалась неизвестной.

Военный самолет A-29 Super Tucano ВВС США упал в Нью-Мексико неподалеку от американской авиабазы Holloman в пятницу, 22 июня. Один пилот при крушении получил ранения, судьба второго оставалась неизвестной до воскресенья. Представители базы ВВС США рассказали, что летчик погиб.

Пока причины падения неизвестны. Самолет выполнял учебный полет, когда упал рядом с полигоном.

A-29 Super Tucano бразильского производства закупаются Пентагоном для летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. Самолет, в частности, участвовал в военной операции в Афганистане.