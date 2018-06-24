Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым для меня с 2014 года приобрела в чем-то символическое значение. Именно она позволяет оторваться от Подмосковной действительности и попасть туда, куда не доезжает камера столичного журналиста.

Почему я люблю ездить на машине, а не летать самолетом

В России машина уже давно — не роскошь, а средство передвижения. Стоимость бензина, даже после подорожания, все равно не идет ни в какое сравнение со стоимостью авиаперелета в Крым во время туристического сезона. Особенно, с учетом того, что нас четверо и наш багаж (в котором есть и пара гантелей по 17 кг каждая) никак не помещается в ручную кладь.

А еще, за два дня увлекательной поездки мы потратили на все чуть менее 11 000 рублей на четверых. Это и топливо, и проживание (1 800 рублей в отеле станицы Ленинградская, номер на 4 человека), и питание в дороге, и даже 7 платных участков трассы М-4 «Дон».

А еще машина позволяет не придерживаться курса и графика. А значит, тебя в дороге ждут интересные открытия и встречи.

Воронеж: не Путиным единым строится Россия

Первые почти 500 км на перегоне Москва-Воронеж, пролетели быстро. Тут только и успевай оплачивать проезд платных участках местами идеальной, но в целом очень хорошей и на сегодня относительно пустой трассе М-4 «Дон» (спасибо ЧМ по футболу).

В Воронеже пришлось задержаться. Отказать в любезности коллегам из topwar.ru мы конечно не могли. Кстати, один из них оказался настоящим кладезем премудрости воронежской действительности и поведал нам как эта южная «столица» центрального федерального округа стала процветающим российским городом.

Кадры решают все. И это правило очень хорошо подходит к Воронежу, который своим расцветом в 2000-х обязан во многом нынешнему вице-премьеру России по вопросам сельского хозяйства, а ранее губернатору Воронежской области Алексею Гордееву. Кстати, это тот самый Гордеев, который в 2008 году будучи министром сельского хозяйства (бессменно с 1999 года) единственным открыто выступил против вхождения России в ВТО ( и заметьте не поплатился за эту принципиальность своей карьерой).

Кстати, во многом именно ему Россия сегодня обязана избавлением от продовольственной зависимости и выходом на первые роли в экспорте продукции сельского хозяйства.

И дело тут даже не в дорогах, которые при нем стали в разы лучше. За девять лет руководства областью валовый продукт региона вырос втрое, а область в рейтинге самых инвестиционно-привлекательных регионов заняла почетную седьмую строчку. Именно с работой Гордеева воронежцы связывают практически все лучшее, что сегодня есть в городе. И это признание жителей было отлично продемонстрировано во время перевыборов губернатора в 2014 году, когда на участки все пошли голосовать «за Гордеева», и действующий глава региона набрал тогда 89% голосов, при рекордной явке избирателей 57%.

Этот результат, по-моему, для России и на сегодня является рекордным.

Кстати, качество воронежских дорог я смог оценить, когда по совету «аборигенов», съехал с трасы «Дон» и объехал традиционную для этого времени года пробку в районе пос. Лосево (накануне нашего приезда пробка в этом месте была 15 км).

Это единственное место, где трасса до сих пор не достроена

И именно с этим объездом у меня связано еще одно, очень трогательное воспоминание. Мы сделали небольшой крюк и с холма увидели Украину. Может это кому покажется сентиментальным, но для меня это был самый запоминающийся момент всей поездки.

Дороги

Раз пошла тема дорог, то вот вам и ложка дегтя. В Ростовской области километров пятьдесят М-4 «Дон» уже не соответствует уровню федеральной трассы. Износ полотна довольно сильный, и постоянные знаки «неровная дорога» никак ее не украшают. Кстати, то же самое было на паре платных участков, по-моему, в Липецкой или Тульской области. В основном дорога, хорошая, но пара знаков «неровная дорога» на платных участках, это какой-то сюр для ХХI века.

Также очень «понравился» переход кубанских трасс в автобан на Крымский мост. Кстати, не прокачанные карты на навигаторе его не видят, и он появился для нас как-то внезапно, как из другого измерения. Буквально только что была извилистая и не везде ровная однополоска и тут появляется он, автобан на Крым.

Кстати, дороги на Кубани за два года, что я там не ездил, сделали шикарные. Осталось только доделать несколько десятков километров и в целом поездка в Крым уже не вызовет осложнений, если не считать «трафика». Господа чиновники, ну ведь это как-то странно, сделать шикарный автобан на Крым и подвести к нему обычную «одноколейку».

Стоит ли удивляться, что красавец Крымский мост был 19 июня 2018 года практически пустой. Нет, я понимаю, что в России сейчас футбол и что спустя два года открыли наконец Турцию и Египет, но, пока не будут доделаны подводные трассы к мосту, он будет пуст. И я теперь понимаю, почему по нему не разрешили ехать грузовикам в нынешнем сезоне. Если бы их пустили на мост, пробка бы на подъезде к нему стояла километров на пять, а то и больше. Очень надеюсь, что к следующему сезону эту проблему решат окончательно.

Мост и Крым

Вы будете смеяться, но я ожидал большего. Нет, мост и дорога прекрасны. Все по высшему разряду. Но если ехать по мосту, то всей его красоты и окружающих пейзажей вы не увидите. Отбойники и щиты не дадут вам полюбоваться. С моста хорошо видна только громада железнодорожной части крымского моста.

Грандиозное зрелище. Итак, буквально 15 минут и мы в Крыму. Что мне очень понравилось, до пригородов Феодосии нет никаких пробок (по крайней мере, на 19 июня их не было) и тех колдобин, которые в прошлые годы стоили многим автолюбителям погнутых дисков и оцарапанных днищ. Местами, дорога еще не идеальна, но автомобилю уже ничего из вышеперечисленного точно не грозит.

И еще приятно радует глаз, во многих местах уже почти оконченная лента новой трассы «Таврида». Пока движение по ней не открыто, но в некоторых местах (судя по остатку работ) это вопрос недель или может месяца. Не исключено, что к самому разгару сезона ее частично откроют для проезда.

И в завершение по дорогам, еще одна ложка дегтя. Очень жаль, что пока цивилизация не дошла до участка дороги Судак-Алушта. Правда, видны подготовительные работы к ее расширению и капитальному ремонту, который, вероятно, начнется году эдак в 2019-20-ом, то есть после завершения строительства «Тавриды» и некоторых степных дорог.

Крым, это не роскошь, а образ жизни

И в завершение пара слов о самом Крыме образца 2018 года. Сразу сниму вопросы по поводу «откуда деньги на Крым». Если ко всему подойти с головой, то и в Крыму можно отдыхать долго и недорого. Особенно для тех, кто и так вынужден снимать жилье в Подмосковье.

Несколько лет жизни в России уже показали жителям ЮБК, что время отдыхающих, готовых на все и за любые деньги, прошло. Местные поняли, что клиентом надо дорожить: лучше сдать комнату на пару месяцев оседлым туристам, чем постоянно жить в ожидании чуда.

Нам, группе не очень разборчивых блогеров/журналистов, особые условия не нужны. Не нужен ежедневный променад по ялтинской набережной, или 4 звезды в отеле - только горы в шаговой доступности, вода и солнце, а все это можно получить в поселках между Алуштой и Судаком всего за 150 рублей за койко-место (Такова цена для своих. Для других несколько дороже). Что не отличается от тех денег, которые мы вынуждены платить, снимая жилье в Подмосковье (те же фактически 5 000 рублей в месяц с человека). А если к этому прибавить отличную погоду, чистое на удивление и теплое море, то стоит ли удивляться заполненным даже сейчас пляжам побережья и нашему на них пребыванию.

И напоследок пара советов хозяевам магазинов на ЮБК. Да, фрукты и овощи у вас дешевле. Но это нормально для юга и при соседстве с благодатным Краснодарским краем. Но цены в магазинах выше московских (на 15-20% по привычным товарам), это перебор. Станьте ближе к людям, и они к вам потянутся.