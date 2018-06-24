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18:14   24 Июня 2018
Весь мир

Дамаск осудил Вашингтон за дополнительное финансирование «Белых касок»

Дамаск осудил Вашингтон за дополнительное финансирование «Белых касок»

В Сирии финансирование «Белых касок» считают неприкрытой поддержкой разного рода террора Штатами, а также Великобританией, Францией и другими государствами, объяснили в сирийском МИД.

Американский Госдепартамент 14 июня объявил о выделении на работу «Белых касок», которых обвиняют в информационной войне против официального Дамаска, а также механизмам ООН в Сирии 6,6 миллиона долларов. Сирийцы решение США осудили. В САР «Белые каски» считаются террористической организацией.

Дамаск напомнил, что Штаты ранее использовали данную организацию для фальсификации химической атаки с целью дискредитации сирийского руководства и продления войны на территории страны. И дополнительное финансирование свидетельствует о попытках продолжить террор.

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Автор: Юлия Халус
#сша #сирия #политика #весь мир #белые каски
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