Дамаск осудил Вашингтон за дополнительное финансирование «Белых касок»

В Сирии финансирование «Белых касок» считают неприкрытой поддержкой разного рода террора Штатами, а также Великобританией, Францией и другими государствами, объяснили в сирийском МИД.

Американский Госдепартамент 14 июня объявил о выделении на работу «Белых касок», которых обвиняют в информационной войне против официального Дамаска, а также механизмам ООН в Сирии 6,6 миллиона долларов. Сирийцы решение США осудили. В САР «Белые каски» считаются террористической организацией.

Дамаск напомнил, что Штаты ранее использовали данную организацию для фальсификации химической атаки с целью дискредитации сирийского руководства и продления войны на территории страны. И дополнительное финансирование свидетельствует о попытках продолжить террор.