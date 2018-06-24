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Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

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17:47   24 Июня 2018
Весь мир

Макрон: Миграционный кризис в ЕС перерос в политический

Макрон: Миграционный кризис в ЕС перерос в политический

Прежде всего, политический кризис спровоцировала так называемая вторичная миграция (перемещения внутри шенгенской зоны), уточнил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он подчеркнул, что Европе необходимо решение основанное либо на сотрудничестве всех 28 стран, либо на тех государствах, которые готовы взять на себя ответственность за прием мигрантов. Макрон заявил, что ЕС нельзя изменять тем ценностям, которые он для себя определил. А это, прежде всего, права человека, уважение государственного суверенитета и европейская солидарность.

Французский лидер указал, что на нынешней неформальной встрече ЕС следует обсудить борьбу с нелегальным потоком мигрантов через внешние границы, а также сотрудничество со странами происхождения беженцев и транзитными государствами. Кроме того, необходимо обсудить все меры по реформированию Дублинской системы предоставления убежища в Евросоюзе.

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Автор: Юлия Халус
#ес #франция #мигранты #политика #весь мир #макрон
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