Собаку-мэра не переизбрали на пятый срок в американской Миннесоте

Собака по кличке Дюк уходит на пенсию с поста мэра города Корморант в штате Миннесота из-за преклонного возраста.

Как в воскресенье сообщает UPI, в 13 лет псу стало тяжело исполнять свои обязанности на посту мэра города.

Собаку избрали градоначальником четыре года назад. Во время голосования каждый житель города, которых в Корморанте проживает около тысячи, самостоятельно смог предложить кандидата, вписав его имя в бюллетень. С тех пор пса переизбирали на эту должность еще три раза.

На протяжении четырех лет пес Дюк выполнял церемониальные обязанности мэра. Питомец появлялся в городских парадах, выполнял представительские функций в других городах, а также его фото появлялось на билбордах.