Собаку-мэра не переизбрали на пятый срок в американской Миннесоте

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18:55   24 Июня 2018
Весь мир

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Собака по кличке Дюк уходит на пенсию с поста мэра города Корморант в штате Миннесота из-за преклонного возраста.

Как в воскресенье сообщает UPI, в 13 лет псу стало тяжело исполнять свои обязанности на посту мэра города. 

Собаку избрали градоначальником четыре года назад. Во время голосования каждый житель города, которых в Корморанте проживает около тысячи, самостоятельно смог предложить кандидата, вписав его имя в бюллетень. С тех пор пса переизбирали на эту должность еще три раза.

На протяжении четырех лет пес Дюк выполнял церемониальные обязанности мэра. Питомец появлялся в городских парадах, выполнял представительские функций в других городах, а также его фото появлялось на билбордах.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #мэр #пес #миннесота
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