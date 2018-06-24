Президентские и парламентские выборы завершились в Турции

Избирательные участки закрылись в 17.00 на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции.

В бюллетенях на этот раз фигурируют фамилии действующего президента страны Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) и Догу Перинчека (от партии «Родина»).

Всего на выборах в турецком государстве имели право отдать свой голос на выборах 56,3 миллиона граждан. Примерно 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно приняли участие в выборах за рубежом.