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17:22   24 Июня 2018
Россия

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Яшин вылетел из гонки за пост мэра Москвы

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин объяснил, что не смог заручиться поддержкой нужного количества муниципальных депутатов.

Яшин сетует, что те не захотели поддержать его выдвижение. Однако ранее сам он отказался участвовать в специально организованной встрече с мундепами Москвы.

Тем не менее глава Красносельского района заявил, что не считает правильным бойкотировать выборы градоначальника. Единственное, что вызывает сожаление у политика, — отсутствие единого кандидата от оппозиции. Он уверен, что его помогли бы определить праймериз, но никто из оппозиции не поддержал этой идеи.

К слову, шансов у Ильи Яшина стать новым мэром Москвы фактически не было. Согласно итогам социологического опроса, проведенного «Левада-центром» в конце мая этого года, депутат мог рассчитывать на поддержку максимум 1% горожан.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #политика #выборы мэра москвы #илья яшин
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