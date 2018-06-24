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 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

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Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

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16:55   24 Июня 2018
Весь мир

Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

Встреча, запланированная на конец июня, носит совещательный характер, объяснила канцлер Германии Ангела Меркель на неформальной рабочей встрече ЕС в Брюсселе.

Она уточнила, что в воскресенье, 24 июня, страны объединения также обсудят проблему беженцев. Но окончательного решения по данной проблеме не стоит ждать ни сейчас, ни на саммите. Речь, прежде всего, идет о совещании, а также о двух- или трехсторонних соглашениях по взаимному интересу.

Меркель также добавила, что на неформальной встрече страны Евросоюза поднимут вопрос защиты внешних границ и сокращения нелегальной миграции в Европу. Следом обсудят так называемую вторичную миграцию, внутри шенгенской зоны. Важно честно и справедливо обходиться друг с другом внутри объединения.

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Автор: Юлия Халус
#ес #меркель #германия #мигранты #политика #весь мир
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