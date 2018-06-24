Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

Встреча, запланированная на конец июня, носит совещательный характер, объяснила канцлер Германии Ангела Меркель на неформальной рабочей встрече ЕС в Брюсселе.

Она уточнила, что в воскресенье, 24 июня, страны объединения также обсудят проблему беженцев. Но окончательного решения по данной проблеме не стоит ждать ни сейчас, ни на саммите. Речь, прежде всего, идет о совещании, а также о двух- или трехсторонних соглашениях по взаимному интересу.

Меркель также добавила, что на неформальной встрече страны Евросоюза поднимут вопрос защиты внешних границ и сокращения нелегальной миграции в Европу. Следом обсудят так называемую вторичную миграцию, внутри шенгенской зоны. Важно честно и справедливо обходиться друг с другом внутри объединения.