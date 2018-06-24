Англия разгромила Панаму на ЧМ со счетом 6:1

В воскресенье футбольная сборная Англии одержала победу над командой Панамы.

Разгромный счет 6:1 на матче группы G позволил англичанам выйти в плей-офф Чемпионата мира по футболу - 2018.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Англичанам удалось еще в первом тайме пять раз поразить ворота соперника. К концу встречи два гола в ворота Панамы было на счету Джона Стоунза, три гола на счету Гарри Кейна и единожды гол за сборную Англии смог забить Джесси Лингард.

Один гол за команду Панамы забил в ворота англичан Фелипе Балой.

ЧМ-2018 - стал дебютным для сборной Панамы.