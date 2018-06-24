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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

Меркель призвала не ждать решения миграционной проблемы на саммите ЕС

 Внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми — премьер Бельгии

Внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми — премьер Бельгии
16:13   24 Июня 2018
Весь мир

Внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми — премьер Бельгии

Внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми — премьер Бельгии

Следует сохранить возможность свободного перемещения внутри шенгенской зоны, усилив контроль на внешних границах объединения, считает бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

В воскресенье, 24 июня, Евросоюз собрался на неформальный саммит, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционной проблемы.

Мишель по прибытии на встречу подчеркнул, что первым ее приоритетом является сохранение открытых границ внутри ЕС. Следом нужно поговорить о создании специальных центров приема и ориентации мигрантов. И напоследок обсудить реформирование Дублинской системы предоставления убежища, проявив ответственность и солидарность.

Дублинская система, которая фактически не работает на территории ЕС, предполагает, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой те изначально заехали. Это в свою очередь привело к перегрузке мигрантами средиземноморских стран. В частности, Италии.

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Автор: Юлия Халус
#ес #бельгия #мигранты #политика #весь мир #шарль мишель
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