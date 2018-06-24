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Шнуров и Слепаков выпустили клип про победы сборной России по футболу

Шнуров и Слепаков выпустили клип про победы сборной России по футболу

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16:12   24 Июня 2018
Россия

Шнуров и Слепаков выпустили клип про победы сборной России по футболу

Шнуров и Слепаков выпустили клип про победы сборной России по футболу

Комик Семен Слепаков и группа Ленинград записали песню под названием «Чемпионы».

Новая композиция посвящена успехам национальной сборной России по футболу, и выпустили на нее видеоклип. Музыканты с юмором рассуждают о том, как резко изменилось отношение публики к российской команде после двух побед на Чемпионате мира.

«Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ, если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот», — отмечается в песне.

Кроме того, артисты замечают, что Россия теперь - футбольная держава, что «против Дзюбы не попрешь», а соперники российской сборной видят в страшном сне «усы Черчесова».

В конце Шнуров и Слепаков отмечают, что для того, чтобы отношение к команде вновь стало прежним, им стоит просто «разик проиграть».

Шнуров и Слепаков выпустили клип про победы сборной России по футболу

Напомним, российская сборная в рамках ЧМ-2018 одержали две победы на групповом этапе — над Саудовской Аравией и Египтом, выйдя в плей-офф.

В понедельник, 25 июня футболисты из РФ выйдут на поле против сборной Уругвая.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сборная #ленинград #слепаков #чм - 2018
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