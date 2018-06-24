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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

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15:58   24 Июня 2018
Весь мир

Российский арбитр дебютирует на матче Австралия-Перу в рамках ЧМ-2018

Российский арбитр дебютирует на матче Австралия-Перу в рамках ЧМ-2018

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым дебютирует на чемпионате мира по футболу на встрече сборных Австралии и Перу.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте FIFA. Встреча группы С состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 26 июня.

Карасев и его помощники Тихон Калугин и Антон Аверьянов – единственная российская бригада судей, которая имеет возможность обслуживать встречи домашнего чемпионата мира по футболу.

Ранее Карасев в рамках мундиаля был заявлен четвертым арбитром, а Аверьянов – резервным помощником судьи на матчах Марокко-Иран и Португалия-Марокко. Калугина же заявили резервным ассистентом судьи на встречу Коста-Рика - Сербия.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #общество
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