Движение поездов возобновили в тоннеле под Ла-Маншем

Компания Eurotunnel сообщила, что движение высокоскоростных поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем восстановлено. Поезда ездят между Францией и Великобританией.

Ранее стало известно, что причиной приостановки стало отключение электричества. Сбой питания произошел на французском терминале.

Сейчас поезда возобновили движение из Великобритании. В скором времени они поедут и из Франции.

The service will now be reformed; departures have resumed from the UK and will resume from France within the next 10 minutes. Once they have resumed and a timetable is back in place, we will post updates with the actual delay times. We're sorry for this inconvenience. — Eurotunnel Le Shuttle (@LeShuttle) June 24, 2018

Тоннель соединяет Лондон и британское графство Кент с французскими городами Париж, Лилль и бельгийским Брюсселем.